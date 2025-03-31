До смерти запинали: в Приморье арестовали подозреваемых в убийстве ветерана СВО

«Судом удовлетворены ходатайства следователя, подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 24.05.2025», — говорится в заявлении пресс-службы. Согласно данным следствия, инцидент произошел в ночь с 21 на 22 марта в селе Хороль. Двое мужчин в возрасте 20 и 25 лет в состоянии алкогольного опьянения жестоко избили ветерана СВО. Он получил множественные удары руками и ногами по голове и телу, что привело к смерти.