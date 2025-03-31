Венгрия предложила снять санкции с Усманова, Фридмана и Мазепина

Сийарто рассказал об усилиях Венгрии по снятию санкций.
Венгрия предложила исключить из санкционного списка Европейского Союза нескольких российских бизнесменов, в том числе Алишера Усманова, Дмитрия Мазепина и Михаила Фридмана. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
«Мы предложили исключить из списка девять человек, среди которых были упомянутые вами Фридман, Усманов и Мазепин. На наш взгляд, эти лица не должны находиться в этом списке с юридической точки зрения», — отметил Сийярто в интервью РИА Новости.
Министр также добавил, что Венгрии удалось добиться исключения из санкционного списка трех человек, включая министра спорта Российской Федерации Михаила Дегтярева. Относительно Дмитрия Мазепина, Сийярто уточнил, что он не был исключен из списка. Однако его сын, Никита Мазепин, был исключен ранее по решению суда.
Ранее Будапешт угрожал вето на продление санкций против России, если не будут исключены определенные лица, включая Михаила Фридмана. В результате переговоров, несколько фигур, включая министра спорта России и некоторых бизнесменов, были исключены из списка санкций.