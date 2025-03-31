Росгвардия: силовики нейтрализовали мужчину, открывшего стрельбу в Мурманске

30 марта 2024 года в Мурманске произошел инцидент со стрельбой, который привлек внимание СМИ и правоохранительных органов. Так, в Мурманске сотрудники Росгвардии ликвидировали преступника, устроившего стрельбу в людном месте. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии.
«Сотрудники мурманского СОБР “Росомаха” и ОМОН “Медведь” Росгвардии в ходе штурма крыши 14-этажного здания нейтрализовали стрелка, который ранее открыл беспорядочную стрельбу», — сообщили в ведомстве.
Ранее «КП»-Мурманск" подробно писал о том, что на крыше девятиэтажного здания на Кольском проспекте, дом № 10 вечером 30 марта неизвестный открыл огонь с крыши здания по экипажу патрульно-постовой службы (ППС). Позднее на место произошедшего прибыли сотрудники правоохранительных органов. Также сообщается, что было перекрыто движение транспорта от улицы Пономарева до проспекта Кирова.
Согласно свидетельствам местных жителей, которые привел «КП-Мурманск», стрельба началась около 21:40. Очевидцы признались, что сначала приняли звуки выстрелов за праздничные салюты, не сразу осознав серьезность происходящего.
Позднее губернатор Мурманской области Андрей Чибис подтвердил, что на крыше дома № 10 на Кольском проспекте в Мурманске неизвестным мужчиной была организована стрельба.
«Особо прошу не выкладывать в сеть работу наших силовиков, а также доверять только проверенной информации», — написал губернатор в Telegram-канале.
Он также попросил местных жителей не паниковать и соблюдать простые меры безопасности: гасить свет, не приближаться к окнам, не снимать видео.
На фоне ЧП позднее СУ СК по области возбудили уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов. СК также СК опубликовал видео с места стрельбы.
«Следственными органами следственного управления СК России по Мурманской области возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, открывшего стрельбу в Мурманске», — передавал СК.
Ранее в Екатеринбурге приезжий мужчина открыл стрельбу в районе храма «Большой Златоуст». На опубликованных активистами кадрах видно, как неизвестный вынимает из-под одежды огнестрельное оружие и производит выстрел. В непосредственной близости от стрелявшего находились случайные прохожие, которые не предполагали подобного развития ситуации — на их лицах заметен испуг и растерянность от действий вооруженного человека.