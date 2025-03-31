Росгвардия: силовики нейтрализовали мужчину, открывшего стрельбу в Мурманске

Ранее «КП»-Мурманск" подробно писал о том, что на крыше девятиэтажного здания на Кольском проспекте, дом № 10 вечером 30 марта неизвестный открыл огонь с крыши здания по экипажу патрульно-постовой службы (ППС). Позднее на место произошедшего прибыли сотрудники правоохранительных органов. Также сообщается, что было перекрыто движение транспорта от улицы Пономарева до проспекта Кирова.