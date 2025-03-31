Mash: в Калужской области сбили несколько БПЛА

Беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины были уничтожены в в Калужской области. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
В публикации уточняется, что беспилотники были сбиты в районе поселка Шайковка.
Предварительно, в результате произошедшего никто не пострадал. Подробности инцидента не приводятся.
Ранее дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) ночью сбили над территорией страны шесть украинских беспилотников. Три БПЛА были ликвидированы в Белгородской области, два — в Брянской и один — в Саратовской.