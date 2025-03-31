Полицейские нашли у челябинца 50 килограммов наркотика

Теперь уголовные дела сообщников передают в суд. Всех троих обвиняют в незаконном обороте сильнодействующих веществ. Жители Самары и Новосибирска дали подписку о невыезде, а челябинец дожидается суда в СИЗО. Его дополнительно обвиняют в отмывании полученных за наркотики денег и участии в контрабанде в составе организованной группы.