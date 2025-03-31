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Полицейские нашли у челябинца 50 килограммов наркотика

В Челябинске будут судить сотрудников интернет-магазина наркотиков.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинске полицейские вышли на след банды, торгующей наркотиками.

Они задержали 35-летнего мужчину, который пытался выслать в 17 российских регионах посылки с запрещенным веществом. В пакетах было в общей сложности 7,5 килограмма сильнодействующего препарата.

Дома у челябинца обнаружили еще 42,5 килограмма наркотика. Заодно во время обыска изъяли компьютер, телефоны и 3 млн рублей наличными.

Сотрудники МВД нашли двоих сообщников челябинца. В Самаре задержали 35-летнюю женщину, в Новосибирске — 29-летнего мужчину.

— Злоумышленники являлись сотрудниками интернет-магазина, организовавшего контрабандные поставки препарата для дальнейшей незаконной торговли, — рассказали в региональном полицейском главке.

Теперь уголовные дела сообщников передают в суд. Всех троих обвиняют в незаконном обороте сильнодействующих веществ. Жители Самары и Новосибирска дали подписку о невыезде, а челябинец дожидается суда в СИЗО. Его дополнительно обвиняют в отмывании полученных за наркотики денег и участии в контрабанде в составе организованной группы.