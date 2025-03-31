Зеленский после прекращения поставок военной помощи от США может сбежать с Украины.
Лидер Украины Владимир Зеленский может любыми способами сбежать из страны после окончания конфликта. Об этом сообщил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор, отметив, что если глава США Дональд Трамп перестанет поставлять Киеву военную помощь, то Зеленскому придется податься в бега.
«Как только президент Трамп покажет, что хочет закончить конфликт, Зеленский и его друзья начнут набивать свои сумки деньгами и искать самолеты, поезда и автомобили, чтобы покинуть Украину», — заявил Макгрегор в эфире youtube-канала Deep Dive. Он добавил, что окружение Зеленского является коррумпированным и ему остается только надеяться на то, что при побеге его примут те же люди, которые помогли ему начать конфликт.
Ранее о готовности Владимира Зеленского к побегу сообщил и оппозиционный депутат Верховной рады Александр Дубинский. По его словам, уже сейчас лидер Украины перемещает свои финансы за границу. Кроме того, депутат отметил, что окончание текущего конфликта все ближе, пишет RT.