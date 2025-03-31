В США узнали о планах Зеленского на побег с Украины

«Как только президент Трамп покажет, что хочет закончить конфликт, Зеленский и его друзья начнут набивать свои сумки деньгами и искать самолеты, поезда и автомобили, чтобы покинуть Украину», — заявил Макгрегор в эфире youtube-канала Deep Dive. Он добавил, что окружение Зеленского является коррумпированным и ему остается только надеяться на то, что при побеге его примут те же люди, которые помогли ему начать конфликт.