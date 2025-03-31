В Пермском крае произошло смертельное ДТП

В дневное время водитель автомобиля «Лада Приора» двигался в сторону Березников. По предварительным данным, на 101 км дороги он по неизвестной причине выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Мерседес», за рулем которого находился мужчина 1972 года рождения.