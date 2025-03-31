В Пермском крае произошло смертельное ДТП

28 марта 2025 года в Добрянском муниципальном округе произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба краевой Госавтоинспекции.
В дневное время водитель автомобиля «Лада Приора» двигался в сторону Березников. По предварительным данным, на 101 км дороги он по неизвестной причине выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Мерседес», за рулем которого находился мужчина 1972 года рождения.
В результате аварии водитель «Лады» погиб на месте. Водитель и два пассажира иномарки получили различные травмы.
В настоящее время проводится проверка, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося.