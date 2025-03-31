Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Пермском крае произошло смертельное ДТП

Проводится проверка для выяснения всех обстоятельств случившегося.

Источник: УГИБДД по Пермскому краю

28 марта 2025 года в Добрянском муниципальном округе произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба краевой Госавтоинспекции.

В дневное время водитель автомобиля «Лада Приора» двигался в сторону Березников. По предварительным данным, на 101 км дороги он по неизвестной причине выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Мерседес», за рулем которого находился мужчина 1972 года рождения.

В результате аварии водитель «Лады» погиб на месте. Водитель и два пассажира иномарки получили различные травмы.

В настоящее время проводится проверка, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося.