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В Бурятии шесть человек попали в больницу после ДТП с автобусом и «Тойотой»

Авария произошла около 7:30 утра 31 марта.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Бурятии сразу шесть человек пострадали в ДТП с автобусами и иномаркой. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе МВД республики, авария произошла около половины восьмого утра 31 марта в микрорайоне Дивизионный.

— Водитель автобуса № 17 предварительно не справился с управлением и выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с другим автобусом, — рассказал старший инспектор по особым поручениям Управления ГИБДД МВД по Республике Бурятия майор полиции Дмитрий Кожухов.

Также пассажирский автобус врезался в японскую иномарку «Тойота Камри». Все шестеро пострадавших находятся в больнице под наблюдением врачей, в том числе двое детей. Правоохранители начали проверку.