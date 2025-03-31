Губернатор Шапша: силы ПВО сбили 24 БПЛА за ночь над Калужской областью

Украинские беспилотные летательные аппараты атаковали территорию Калужской области в ночь на 31 марта. Боевики выбрали целью Кировский район. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Калужской области Владислав Шапша.
Он уточнил, что силы противовоздушной обороны ликвидировали 24 беспилотника. По предварительным данным, в результате ударов никто не пострадал. Кроме того, нет и разрушений на земле.
По информации губернатора, на месте падения обломков БПЛА работают сотрудники оперативной группы. Соответствующее сообщение поступило в 06:16 по Москве.
Напомним, за прошедшие сутки силы ПВО группировки «Запад» сбили 58 БПЛА. Кроме того, бойцы ликвидировали восемь минометных расчетов и снаряд западного производства.