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Губернатор Шапша: силы ПВО сбили 24 БПЛА за ночь над Калужской областью

По словам губернатора Калужской области, никто не пострадал в результате ночной атаки ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Украинские беспилотные летательные аппараты атаковали территорию Калужской области в ночь на 31 марта. Боевики выбрали целью Кировский район. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Он уточнил, что силы противовоздушной обороны ликвидировали 24 беспилотника. По предварительным данным, в результате ударов никто не пострадал. Кроме того, нет и разрушений на земле.

По информации губернатора, на месте падения обломков БПЛА работают сотрудники оперативной группы. Соответствующее сообщение поступило в 06:16 по Москве.

Напомним, за прошедшие сутки силы ПВО группировки «Запад» сбили 58 БПЛА. Кроме того, бойцы ликвидировали восемь минометных расчетов и снаряд западного производства.