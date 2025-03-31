Бастрыкин взял на контроль ДТП в Екатеринбурге с пятью пострадавшими

Уголовное дело возбуждено по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). По данным ведомства, выходец из Таджикистана на BMW при пересечении перекрестка не предоставил преимущественное право проезда автомобилю Chery, который после столкновения выехал на тротуар и сбил пешеходов. Пятерым пострадавшим, в том числе двум детям, потребовалась медицинская помощь.