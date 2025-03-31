Бастрыкин взял на контроль ДТП в Екатеринбурге с пятью пострадавшими

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал отчитаться о расследовании уголовного дела, связанного с ДТП на Сортировке. Авария произошла вечером 27 марта недалеко от рынка «Таганский ряд». В ДТП столкнулись BMW и автомобиль Chery. От удара последнего отбросило на перекресток, где стояли пешеходы. В результате пострадали пятеро человек.
— Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Свердловской области Богдана Валерьевича Францишко доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования — о его результатах, — говорится в сообщении в tg-канале СУ СКР по Свердловской области.
Уголовное дело возбуждено по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). По данным ведомства, выходец из Таджикистана на BMW при пересечении перекрестка не предоставил преимущественное право проезда автомобилю Chery, который после столкновения выехал на тротуар и сбил пешеходов. Пятерым пострадавшим, в том числе двум детям, потребовалась медицинская помощь.