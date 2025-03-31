Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омской области ищут мужчину, который уехал в город и не вернулся

О нём ничего не известно уже более трёх дней.

Источник: Соцсети

Поисково-спасательный отряд «ДоброСпас-Таврическое» объявил о начале поисков 42-летнего Максима Юрьевича Фроликова.

Сообщается, что в прошлый четверг, 27 марта, мужчина уехал из своего дома в Таврическом в Омск и до сих пор не вернулся. Сейчас его местонахождение неизвестно. Среди особых примет выделяются крупное телосложение пропавшего, чёрная кожаная куртка и белая футболка с иноязычной надписью, в которую мог быть одет Максим Фроликов.

Если вам известна какая-либо информация о пропавшем, пожалуйста, обратитесь в ПСО «ДоброСпас-Таврическое» по телефонам 8−950−212−79−90, 8−999−470−10−08 или 02.