В Омской области ищут мужчину, который уехал в город и не вернулся

Сообщается, что в прошлый четверг, 27 марта, мужчина уехал из своего дома в Таврическом в Омск и до сих пор не вернулся. Сейчас его местонахождение неизвестно. Среди особых примет выделяются крупное телосложение пропавшего, чёрная кожаная куртка и белая футболка с иноязычной надписью, в которую мог быть одет Максим Фроликов.