Двухэтажный жилой дом горел в поселке Буланаш

Сигнал о возгорании поступил в 23:41, сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области. На площади 150 квадратных метров огнем были повреждены стены, кровля и перекрытие.
В борьбе с огнем участвовали четыре единицы техники, 18 человек личного состава. В 00:41 огонь локализовали, в 01:14 прекратили открытое горение, проливку и разбор сгоревших конструкций завершили в 04:10.
Как сообщалось ранее, по данным за 30 марта, за сутки в регионе произошли 22 пожара, 11 из них — в жилом секторе. В 9% случаев возгорания возникали из-за короткого замыкания.