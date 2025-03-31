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Двухэтажный жилой дом горел в поселке Буланаш

Поздним вечером 30 марта на улице Угольщиков в поселке Буланаш Артемовского муниципального округа произошел пожар в двухэтажном 8-квартирном нежилом доме.

Сигнал о возгорании поступил в 23:41, сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области. На площади 150 квадратных метров огнем были повреждены стены, кровля и перекрытие.

В борьбе с огнем участвовали четыре единицы техники, 18 человек личного состава. В 00:41 огонь локализовали, в 01:14 прекратили открытое горение, проливку и разбор сгоревших конструкций завершили в 04:10.

Как сообщалось ранее, по данным за 30 марта, за сутки в регионе произошли 22 пожара, 11 из них — в жилом секторе. В 9% случаев возгорания возникали из-за короткого замыкания.