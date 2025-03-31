За прошедшие сутки на дорогах Свердловской области произошло 46 ДТП

В большинстве случаев причинами аварий стали такие нарушения, как неправильно выбранный скоростной режим в сложных погодных условиях, приводящий к потере контроля над автомобилем; несоблюдение дистанции, при котором недостаточное расстояние между автомобилями увеличивает вероятность столкновения при любом маневре; несоблюдение приоритетов, ведущие к нарушению очередности проезда и неразберихе на дороге; отвлекающие факторы за рулем, включая использование телефона и разговоры, снижающие уровень снижают внимания водителя.