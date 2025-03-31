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За прошедшие сутки на дорогах Свердловской области произошло 46 ДТП

За минувшие сутки на трассах Свердловской области произошло 46 ДТП.

Об этом сообщает официальный телеграм-канал Госавтоинспекции. В ходе пяти инцидентов травмы получили шесть человек, в том числе — двое детей.

В большинстве случаев причинами аварий стали такие нарушения, как неправильно выбранный скоростной режим в сложных погодных условиях, приводящий к потере контроля над автомобилем; несоблюдение дистанции, при котором недостаточное расстояние между автомобилями увеличивает вероятность столкновения при любом маневре; несоблюдение приоритетов, ведущие к нарушению очередности проезда и неразберихе на дороге; отвлекающие факторы за рулем, включая использование телефона и разговоры, снижающие уровень снижают внимания водителя.

Госавтоинспекция региона призывает автолюбителей задуматься о последствиях своего поведения на дороге и проявлять уважение друг к другу, соблюдая ПДД даже в сложных погодных условиях.

Как ранее сообщалось, в Свердловской области автоинспекторы провели масштабные проверки грузовых автомобилей. Инспекторы ДПС проверили больше 5 тысяч грузовиков, выявив 1674 нарушения.

Среди основных: управление ТС без диагностической карты, несоблюдение водителями режима труда и отдыха, управление автомобилями с неисправными тормозами и рулевым управлением и т. д. Кроме того, 48 водителей сели за руль без документов, у 12 — отсутствовали водительские удостоверения, 3 — ранее были лишены прав, 2 — управляли в состоянии опьянения.