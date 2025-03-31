За прошедшие сутки на дорогах Свердловской области произошло 46 ДТП

Об этом сообщает официальный телеграм-канал Госавтоинспекции. В ходе пяти инцидентов травмы получили шесть человек, в том числе — двое детей.
В большинстве случаев причинами аварий стали такие нарушения, как неправильно выбранный скоростной режим в сложных погодных условиях, приводящий к потере контроля над автомобилем; несоблюдение дистанции, при котором недостаточное расстояние между автомобилями увеличивает вероятность столкновения при любом маневре; несоблюдение приоритетов, ведущие к нарушению очередности проезда и неразберихе на дороге; отвлекающие факторы за рулем, включая использование телефона и разговоры, снижающие уровень снижают внимания водителя.
Госавтоинспекция региона призывает автолюбителей задуматься о последствиях своего поведения на дороге и проявлять уважение друг к другу, соблюдая ПДД даже в сложных погодных условиях.
Как ранее сообщалось, в Свердловской области автоинспекторы провели масштабные проверки грузовых автомобилей. Инспекторы ДПС проверили больше 5 тысяч грузовиков, выявив 1674 нарушения.
Среди основных: управление ТС без диагностической карты, несоблюдение водителями режима труда и отдыха, управление автомобилями с неисправными тормозами и рулевым управлением