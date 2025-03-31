На Южном Урале сотрудники МЧС за сутки 53 раза выезжали тушить мусор и сухостой

«Разведение костров и сжигание мусора на территории домовладений разрешено на очищенной от сухой травы (до земляного слоя) площадке радиусом 10 метров. Окопать ее следует по принципу противопожарной минерализованной полосы, ширина не менее 0,4 метра, на расстоянии не менее 15 метров от строений, 30 метров — от лиственных лесов, 100 метров — от хвойных», — говорится в комментарии регионального Главка МЧС.