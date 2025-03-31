На Южном Урале сотрудники МЧС за сутки 53 раза выезжали тушить мусор и сухостой

Из оперативной сводки следует, что 30 марта на сообщения о возникновении таких возгораний реагировали 205 человек, 47 единиц техники.
На большей части региона объявлен пожароопасный сезон в лесах. Таяние снега обнажает прошлогодний сухостой, который очень хорошо горит даже от незначительного источника зажигания.
Ведомство напоминает, что сжигание мусора в специальных металлических бочках допускается на расстоянии 7,5 метров от строений.
«Разведение костров и сжигание мусора на территории домовладений разрешено на очищенной от сухой травы (до земляного слоя) площадке радиусом 10 метров. Окопать ее следует по принципу противопожарной минерализованной полосы, ширина не менее 0,4 метра, на расстоянии не менее 15 метров от строений, 30 метров — от лиственных лесов, 100 метров — от хвойных», — говорится в комментарии регионального Главка МЧС.
Место использования открытого огня должно быть обеспечено первичными средствами пожаротушения — ведром с водой, огнетушителем.