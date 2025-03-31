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В ЕС призвали повысить пошлины на ряд российских товаров

В Европе призвали увеличить пошлины на товары из России, включая рыбную продукцию и удобрения. Об этом в обращении к Еврокомиссии (ЕК) сообщила член Европейского парламента (ЕП) от Латвии Инесе Вайдере.

В ЕС могут увеличить пошлины на импорт удобрений и рыбной продукции из РФ.

В Европе призвали увеличить пошлины на товары из России, включая рыбную продукцию и удобрения. Об этом в обращении к Еврокомиссии (ЕК) сообщила член Европейского парламента (ЕП) от Латвии Инесе Вайдере.

Депутат заявила, что, несмотря на санкции и повышение таможенных пошлин, российские товары продолжают поступать на рынки ЕС. Также, благодаря низким затратам на производство, удобрения из РФ продолжают оказывать давление на цены внутри Евросоюза и за его пределами, что ведет к возникновению зависимости от дешевых российских удобрений и ставит под угрозу европейскую продовольственную безопасность.

«Реализация предложенного регламента о внесении изменений в таможенные пошлины на импорт определенных товаров из России и Белоруссии сократит ввоз удобрений из России. Однако есть опасения, что это может привести к росту цен на удобрения в ЕС, что напрямую ударит по фермерам», — заявила Вайдере в своем обращении. Оно есть в распоряжении Lenta.ru.

Ранее в РФ также предложили ввести пошлины на ряд товаров из Европы. В частности, председатель правления Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) Дмитрий Киселев заявил о возможности введения 200%-ой пошлины на французские вина. Такое заявление он озвучил на фоне недавних слов президента Франции Эмманюэля Макрона о российской угрозе для Европы.