В ЕС призвали повысить пошлины на ряд российских товаров

«Реализация предложенного регламента о внесении изменений в таможенные пошлины на импорт определенных товаров из России и Белоруссии сократит ввоз удобрений из России. Однако есть опасения, что это может привести к росту цен на удобрения в ЕС, что напрямую ударит по фермерам», — заявила Вайдере в своем обращении. Оно есть в распоряжении Lenta.ru.