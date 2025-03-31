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Шапша: в Калужской области ночью уничтожили 24 беспилотника

По предварительной информации, жертв и разрушений инфраструктуры нет.

Источник: Аргументы и факты

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что в ночь на 31 марта в Кировском районе были уничтожены 24 беспилотных летательных аппарата ВСУ.

По предварительным данным, пострадавших и повреждений инфраструктуры зафиксировано не было.

На месте происшествия работает оперативная группа, уточнил глава региона в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, как замглавы администрации Грайворонского округа Белгородской области Вячеслав Радченко, являющийся также секретарем совета безопасности округа, пострадал при атаке украинского беспилотника на село Ивановская Лисица.