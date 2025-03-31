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Два частных дома пострадали в Сухом Логу в результате пожара

30 марта, в 15:14, поступил сигнал о пожаре на улице Ленина в поселке Алтынай муниципального округа Сухой Лог.

По сообщению пресс-службы ГУ МЧС РФ по Свердловской области, на площади 200 квадратных метров сгорели кровля, перекрытие, домашнее имущество, повреждены стены в частном жилом доме. Также огонь уничтожил надворные постройки, повредил стену второго частного жилого дома.

В борьбе с огнем участвовали четыре единицы техники и 13 человек личного состава, в том числе добровольная пожарная дружина поселка Алтынай.

В 17:01 огонь был локализован, в 18:10 прекратили открытое горение, проливку и разбор сгоревших конструкций завершили в 21:30.