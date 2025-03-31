Сделка раздора: почему Зеленский отказывается от договора по металлам, а Трамп злится на Путина

Кроме того, Трамп намекнул, что может запретить российским компаниям, закупающим российскую нефть, вести бизнес в США. Политолог Алексей Чеснаков в своем telegram-канале отметил, что Путин публично подчеркнул, что украинская сторона утратила полномочия для заключения сделки по ресурсам. «Вполне предсказуемая реакция бизнесмена (Трампа — прим. URA.RU), когда публично обозначаются основания, чтобы так ожидаемая им сделка по ресурсам была признана недействительной из-за отсутствия полномочий у другой стороны», — пишет эксперт.