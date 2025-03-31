Сделка раздора: почему Зеленский отказывается от договора по металлам, а Трамп злится на Путина

Трамп пригрозил пошлинами на российскую нефть.
Глава Украины Владимир Зеленский сделал заявление о том, что намерен отказаться от сделки между США и Украиной по редкоземельным металлам. О решении украинского лидера сообщил президент США Дональд Трамп, пишет агентство Reuters.
Сам же Дональд Трамп признался, что «очень зол» на руководство России из-за того, что президент страны Владимир Путин высказался о нелегитимности Владимира Зеленского. Почему глава киевского режима отказывается от заключения договора по металлам и на что зол Трамп — в материале URA.RU.
Трамп разозлился из-за слов Путина о Зеленском.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕТрамп выразил злость из-за слов Путина о Зеленском: главное из интервью президента США.
Трамп высказал недовольство в адрес президента России Владимира Путина из-за «затягивания» переговоров по прекращению огня на Украине и заявил о возможности введения дополнительных тарифов на импортеров российской нефти, если договоренности не будут достигнуты в ближайшее время. Трамп также осудил Путина за его высказывания, ставящие под сомнение легитимность Зеленского, в ходе мирного урегулирования конфликта.
Кроме того, Трамп намекнул, что может запретить российским компаниям, закупающим российскую нефть, вести бизнес в США. Политолог Алексей Чеснаков в своем telegram-канале отметил, что Путин публично подчеркнул, что украинская сторона утратила полномочия для заключения сделки по ресурсам. «Вполне предсказуемая реакция бизнесмена (Трампа — прим. URA.RU), когда публично обозначаются основания, чтобы так ожидаемая им сделка по ресурсам была признана недействительной из-за отсутствия полномочий у другой стороны», — пишет эксперт.
Зеленский хочет отказаться от договора между США и Украиной.
Трамп заявил, что Зеленский собирается отказаться от соглашения между США и Украиной касающегося редкоземельных металлов, сообщает агентство Reuters. В дальнейшем, Трамп выразил свое неудовольствие по поводу действий Зеленского, обвинив его в попытках прекратить сделку по редкоземельным металлам, которую Вашингтон рассматривает как стратегически значимую.
Зачем США редкоземельные металлы Украины.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕГде на Украине находятся интересующие Трампа и Европу полезные ископаемые. Инфографика.
Редкоземельные металлы, включая неодим, празеодим, лантан и церий, являются признанными важными компонентами для американской промышленности. Они используются в производстве высокотехнологичных устройств — от микроэлектроники до управляемых ракет. Основная цель Вашингтона — снижение зависимости со стороны Китая, который контролирует около 70% мирового производства и 90% переработки редкоземельных элементов, согласно данным GlobalData.
Украина, несмотря на отсутствие выдающихся залежей редкоземельных металлов, обладает потенциалом в добыче лития, титана и урана, что также привлекает внимание США. Однако эксперты отмечают, что из два из трех украинских литиевых месторождений уже находятся под контролем России, что снижает ценность Киева как партнера в этой сфере.
Карта редкоземельных металлов на УкраинеФото: Инфографика URA.RU.
США заинтересовались редкоземельными металлами РФ.
Штаты заинтересовались не только украинскими, но и российскими полезными ископаемыми. В ходе интервью с газетой «Известия» генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическим связям с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил о начале диалога между Россией и Соединенными Штатами по вопросам сотрудничества в области редкоземельных металлов. Дмитриев упомянул, что некоторые компании уже проявили интерес к этим проектам.