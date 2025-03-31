Магнитная буря 1 апреля 2025 года: что ждать от Солнца

Специалисты предупреждают — несмотря на спокойное начало месяца, геомагнитная обстановка будет меняться. С 1 по 4 апреля активность останется на уровне 3 баллов — это «зеленая зона», при которой магнитосфера Земли сохраняет устойчивость. В такие дни не ожидается влияния на системы связи, навигацию, а также на большинство людей. Однако уже 5 апреля прогнозируется первый серьезный всплеск — магнитная буря уровня G3, что соответствует пяти баллам по шкале планетарного индекса и относится к «красному» уровню и может повлиять на самочувствие метеозависимых.