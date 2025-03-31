Магнитная буря 1 апреля 2025 года: что ждать от Солнца

Начало апреля 2025 обещает быть спокойным в плане геомагнитной активности.
Март 2025 завершился рекордной вспышкой на Солнце — ученые фиксируют рост активности звезды и предупреждают о возможных магнитных бурях. Как это повлияет на Землю и чего ждать от космической погоды 1 апреля 2025 — в прогнозе URA.RU.
Солнечные вспышки: данные на конец марта 2025 года.
Конец марта 2025 года оказался нестабильным с точки зрения солнечной активности. Астрофизики из разных стран зафиксировали значительное усиление активности Солнца. Кульминацией стал выброс энергии 28 марта.
Согласно оценке Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСФЗ РАН, вспышка получила максимальный балл по шкале интенсивности. Это означает, что выброс был крайне мощным и сопровождался выбросом корональной массы — огромного количества солнечного вещества.
Несмотря на зрелищность и силу явления, угроза для Земли на данный момент минимальна. Вспышка возникла на восточном краю солнечного диска, то есть в стороне от направления к нашей планете. Однако ученые предупреждают — если активная область «переместится» ближе к центру солнечного диска, при следующем выбросе возможны серьезные последствия в виде геомагнитных бурь.
Прогноз магнитных бурь с 1 по 3 апреля Фото: Фото: Фото: сайт Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСФЗ РАН.
Прогноз магнитных бурь на 1 апреля 2025 года.
По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСФЗ РАН, 1 апреля вероятность магнитной бури крайне низка. Вот статистика на этот день:
Вероятность спокойной магнитосферы — 68%Вероятность геомагнитных возмущений — 25%Вероятность магнитной бури — всего 7%
Семь процентов — это очень низкий показатель. Это значит, что риск заметного влияния на технику или самочувствие минимален. Геомагнитная активность будет на уровне двух-трех баллов по пятибалльной шкале. Это считается «зеленым» уровнем — нормальным фоном без существенных колебаний.
Однако стоит отметить, что уровень активности все же чуть выше обычного, что говорит о нестабильности солнечной обстановки после мартовской вспышки. Изменения могут произойти в течение нескольких часов, особенно если Солнце продолжит выбрасывать энергию в сторону Земли.
Прогноз магнитных бурь на апрель 2025Фото: Фото: Фото: сайт Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСФЗ РАН.
Прогноз магнитных бурь на начало апреля 2025: чего ждать.
Специалисты предупреждают — несмотря на спокойное начало месяца, геомагнитная обстановка будет меняться. С 1 по 4 апреля активность останется на уровне 3 баллов — это «зеленая зона», при которой магнитосфера Земли сохраняет устойчивость. В такие дни не ожидается влияния на системы связи, навигацию, а также на большинство людей. Однако уже 5 апреля прогнозируется первый серьезный всплеск — магнитная буря уровня G3, что соответствует пяти баллам по шкале планетарного индекса и относится к «красному» уровню и может повлиять на самочувствие метеозависимых.
Атмосферное давление 1 апреля 2025.
Помимо геомагнитной обстановки, на самочувствие людей может влиять и атмосферное давление. 1 апреля 2025 года в Москве и Санкт-Петербурге, по прогнозам Гидрометцентра, оно составит:
В Москве и Московской области — около 749 мм ртутного столба. Это значение ниже нормы (нормой считается диапазон 755−765 мм), что может ощущаться как пониженное давление. У некоторых людей такое состояние вызывает слабость, сонливость, головную боль и снижение концентрации. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области — 768 мм ртутного столба, что, наоборот, выше нормы. Повышенное атмосферное давление может стать стрессовым фактором для людей с гипертонией, вызывать чувство напряжения и ухудшение общего самочувствия.
Что такое магнитные бури и как они возникают.
Магнитная буря — это резкое возмущение магнитного поля Земли, вызванное воздействием солнечного ветра и выбросов корональной массы. Когда заряженные частицы от Солнца достигают нашей планеты, они взаимодействуют с магнитосферой, вызывая колебания и искажения.
В зависимости от силы, такие бури могут длиться от нескольких часов до нескольких дней. Ученые классифицируют их по шкале G от G1 (слабая) до G5 (экстремальная). Большинство бурь не представляют серьезной угрозы, но при высоких уровнях возможны сбои в электронике, связи и даже в работе спутников.
Как магнитные бури влияют на здоровье.
Влияние магнитных бурь на здоровье человека до сих пор остается предметом научных дискуссий. На данный момент нет однозначных доказательств, что геомагнитные колебания непосредственно влияют на физиологию человека. Но известно, что в дни с высокой активностью некоторые люди могут ощущать:
головные боли;быструю утомляемость;скачки давления;нарушения сна.
Особенно восприимчивыми считаются метеочувствительные люди, а также те, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Ученые предполагают, что изменения в магнитном поле могут косвенно влиять на вегетативную нервную систему, впрочем, это пока клинические исследования этого пока не подтвердили.
Как пережить магнитные бури.
Полностью избежать воздействия магнитных бурь нельзя. Но минимизировать возможный дискомфорт можно. Вот основные советы:
Следите за прогнозами геомагнитной активности — они доступны на сайтах научных лабораторий и метеослужб. Снижайте нагрузку в потенциально неблагоприятные дни: отложите важные дела, постарайтесь больше отдыхать. Соблюдайте режим сна и питания, избегайте переутомления. Ограничьте время за экраном, особенно если ощущаете головную боль или усталость. При наличии хронических заболеваний — проконсультируйтесь с врачом, особенно вам становится хуже.