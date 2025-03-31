Российские спасатели выехали в пострадавший от землетрясения район Мьянмы

Более 120 сотрудников МЧС отправились в район города Мандалай, который больше всего пострадал от землетрясения в Мьянме, сообщили в пресс-службе ведомства.
По распоряжению президента России Владимира Путина в Мьянму были направлены два самолёта со спасателями. В воскресенье в ведомстве сообщили, что группа российских спасателей и кинологов отправилась в провинцию Мандалай, которая пострадала от землетрясения.
Передовая группа спасателей, в которую входят 30 человек, включая кинологов и операторов беспилотных авиационных систем, провели разведку, чтобы оценить объём предстоящих работ, а также выбрали место для базового лагеря. Сразу после этого спасатели приступили к аварийно-спасательным работам на самых сложных участках.
Землетрясение произошло 28 марта. Его магнитуда составила 7,7. Подземные толчки ощутили также жители соседних стран: Таиланда, Индии, Китая, Бангладеша и Лаоса.
Россия направила в Мьянму два самолета МЧС со 120 спасателями и бригаду специалистов Федерального центра медицины катастроф.