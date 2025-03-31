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Российские спасатели выехали в пострадавший от землетрясения район Мьянмы

Число погибших в результате землетрясения в Мьянме возросло примерно до 1,7 тыс.

Источник: Аргументы и факты

Более 120 сотрудников МЧС отправились в район города Мандалай, который больше всего пострадал от землетрясения в Мьянме, сообщили в пресс-службе ведомства.

По распоряжению президента России Владимира Путина в Мьянму были направлены два самолёта со спасателями. В воскресенье в ведомстве сообщили, что группа российских спасателей и кинологов отправилась в провинцию Мандалай, которая пострадала от землетрясения.

Передовая группа спасателей, в которую входят 30 человек, включая кинологов и операторов беспилотных авиационных систем, провели разведку, чтобы оценить объём предстоящих работ, а также выбрали место для базового лагеря. Сразу после этого спасатели приступили к аварийно-спасательным работам на самых сложных участках.

Землетрясение произошло 28 марта. Его магнитуда составила 7,7. Подземные толчки ощутили также жители соседних стран: Таиланда, Индии, Китая, Бангладеша и Лаоса.

Россия направила в Мьянму два самолета МЧС со 120 спасателями и бригаду специалистов Федерального центра медицины катастроф.