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В Краснодаре мужчина упал под колеса автобуса и погиб

30 марта на улице Красных Партизан в Краснодар произошло смертельное ДТП. Под колеса автобуса упал стоявший на тротуаре мужчина. По предварительной информации, он был пьян.

Источник: Госавтоинспекция Кубани

Личность погибшего неизвестна. На вид ему 60 лет.

«Несмотря на проведенные реанимационные действия, мужчина скончался. На месте работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства данного ДТП устанавливаются», — рассказал замкомандира ОБ ДПС Госавтоинспекции краснодарского УМВД Валерий Труфанов.

Ранее «Югополис» сообщал, что на трассе под Краснодаром в воскресенье, 30 марта, произошла смертельная авария. Водитель мотоцикла Suzuki не выдержал безопасную скорость и врезался в ехавший в попутном направлении Hyundai Accent. От удара мотоцикл отбросило на грузовик. От полученных травм 32-летний водитель мотоцикла скончался.