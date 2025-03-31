В Краснодаре мужчина упал под колеса автобуса и погиб

Ранее «Югополис» сообщал, что на трассе под Краснодаром в воскресенье, 30 марта, произошла смертельная авария. Водитель мотоцикла Suzuki не выдержал безопасную скорость и врезался в ехавший в попутном направлении Hyundai Accent. От удара мотоцикл отбросило на грузовик. От полученных травм 32-летний водитель мотоцикла скончался.