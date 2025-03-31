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Из России экстрадировали подозреваемого в мошенничестве казахстанца

АСТАНА, 31 мар — Sputnik. Из России экстрадировали подозреваемого в особо крупном мошенничестве казахстанца, сообщила Генпрокуратура.

Источник: Пресс-служба Генеральной прокуратуры Казахстана

В 2017 году он создал мнимую фирму и отправил контрагенту фиктивное коммерческое предложение на поставку битума. Таким образом, ему удалось получить 50 миллионов тенге (99,3 тысячи долларов) от бизнесмена.

Желая избежать установленной ответственности, подозреваемый скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск. В октябре прошлого года он был задержан на территории Орловской области Российской Федерации, после чего по запросу Генпрокуратуры Казахстана экстрадирован на Родину.

говорится в сообщении

Теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.