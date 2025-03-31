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Водитель квадроцикла погиб под Смолевичами, врезавшись в металлические ворота

Под Смолевичами погиб водитель квадроцикла, въехав в металлические ворота.

Источник: Комсомольская правда

В Смолевичском районе погиб водитель квадроцикла, сообщил телеграм-канал УВД Миноблисполкома.

Смертельное ДТП произошло 30 марта в деревне Калюга. Примерно в 10.45 часов 57-летний мужичина ехал на квадроцикле «Ямаха» по Центральной улице деревни. В какой-то момент мужчина не справился с управлением, съехал в правую по ходу движения обочину и врезался во въездные ворота. При столкновении с металлическими воротами мужчина получил смертельные травмы.

Проводится проверка.

И мы писали, что четырехлетний мальчик выпал из окна четвертого этажа в Бресте.

А бездомный сядет на полтора года за то, что разбил Geely, прогоняя черта.