Водитель квадроцикла погиб под Смолевичами, врезавшись в металлические ворота

В Смолевичском районе погиб водитель квадроцикла, сообщил телеграм-канал УВД Миноблисполкома.
Смертельное ДТП произошло 30 марта в деревне Калюга. Примерно в 10.45 часов 57-летний мужичина ехал на квадроцикле «Ямаха» по Центральной улице деревни. В какой-то момент мужчина не справился с управлением, съехал в правую по ходу движения обочину и врезался во въездные ворота. При столкновении с металлическими воротами мужчина получил смертельные травмы.
Проводится проверка.
И мы писали, что четырехлетний мальчик выпал из окна четвертого этажа в Бресте.
А бездомный сядет на полтора года за то, что разбил Geely, прогоняя черта.