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Очередной поджог на парковке расследуют во Владивостоке

Очередной поджог автомобилей расследуют во Владивостоке — на сей раз злоумышленник уничтожил внедорожник, припаркованный на придомовой стоянке в Снеговой Пади, пламя перекинулось на два соседних автомобиля, которые получили частичные повреждения, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Площадь пожара составила около пяти квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Для установления личности поджигателя дознавателям МЧС и сотрудникам полиции потребуются записи с камер наружного видеонаблюдения, автомобильных регистраторов — жильцов, которые располагают такими данными, просят посодействовать работе ведомств. Пока полиция работает с очевидцами.

В telegram-канале микрорайона пишут, что момент поджога во дворе дома № 71 по улице Адмирала Горшкова попал в объектив домовой камеры, время инцидента — 04:17. По предварительной информации, злоумышленник действовал в одиночку.

Напоминаем, ранее резонансный поджог автостоянки был осуществлён в районе улицы Пихтовой. Ранее судимый гражданин решил устрашить мужчину, который не возвращал его знакомому денежный долг, и попросил двух других уголовников поджечь машину должника. Те задание выполнили, но вместе с нужным автомобилем сгорели соседние двадцать, так как ветер быстро разогнал пламя по всей стоянке. Ещё несколько машин получили менее критичные повреждения. Всех соучастников преступления уже вычислили и арестовали.