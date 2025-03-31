Очередной поджог на парковке расследуют во Владивостоке

Напоминаем, ранее резонансный поджог автостоянки был осуществлён в районе улицы Пихтовой. Ранее судимый гражданин решил устрашить мужчину, который не возвращал его знакомому денежный долг, и попросил двух других уголовников поджечь машину должника. Те задание выполнили, но вместе с нужным автомобилем сгорели соседние двадцать, так как ветер быстро разогнал пламя по всей стоянке. Ещё несколько машин получили менее критичные повреждения. Всех соучастников преступления уже вычислили и арестовали.