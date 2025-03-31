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В УМВД прокомментировали задержание начальника следственного отдела в Омске

Омский высокопоставленный полицейский подозревается в превышении полномочий.
Источник: Комсомольская правда

УМВД России по Омской области проводит служебную проверку в отношении руководителя следственного отдела УМВД по городу Омску. Такое распоряжение дано начальником УМВД России по Омской области Вадимом Болотовым.

По информации ведомства, полицейский применил физическую силу к гражданину, который пытался вести видеосъемку в служебном помещении без разрешения. В случае подтверждения вины сотрудника, его ожидает увольнение из органов внутренних дел с соответствующей записью и другими процессуальными действиями.

Подробности расследования не разглашаются в интересах следствия.