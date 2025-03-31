В УМВД прокомментировали задержание начальника следственного отдела в Омске

По информации ведомства, полицейский применил физическую силу к гражданину, который пытался вести видеосъемку в служебном помещении без разрешения. В случае подтверждения вины сотрудника, его ожидает увольнение из органов внутренних дел с соответствующей записью и другими процессуальными действиями.