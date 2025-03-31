В Ростове-на-Дону в ДТП пострадал водитель иномарки. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Ростовской области. Авария произошла днем 30 марта.
По предварительной информации ведомства, водитель автомобиля «Мазда CX-7» двигался по улице Всесоюзной в сторону улицы Портовой. В какой-то момент он потерял управление и на всей скорости врезался в опору ЛЭП. От сильного удара переднюю часть автомобиля сильно смяло.
С травмами пострадавшего водителя госпитализировали в больницу. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.