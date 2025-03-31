В Ростове-на-Дону в ДТП пострадал водитель иномарки

По предварительной информации ведомства, водитель автомобиля «Мазда CX-7» двигался по улице Всесоюзной в сторону улицы Портовой. В какой-то момент он потерял управление и на всей скорости врезался в опору ЛЭП. От сильного удара переднюю часть автомобиля сильно смяло.