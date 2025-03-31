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В Ростове-на-Дону в ДТП пострадал водитель иномарки

В Ростове на Всесоюзной водитель иномарки на всей скорости врезался в столб.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону в ДТП пострадал водитель иномарки. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Ростовской области. Авария произошла днем 30 марта.

По предварительной информации ведомства, водитель автомобиля «Мазда CX-7» двигался по улице Всесоюзной в сторону улицы Портовой. В какой-то момент он потерял управление и на всей скорости врезался в опору ЛЭП. От сильного удара переднюю часть автомобиля сильно смяло.

С травмами пострадавшего водителя госпитализировали в больницу. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.