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Житель Воронежа рассказал о землетрясении в Бангкоке

По словам Александра Пузанова, который находился в Тайланде транзитом, люди от свершившегося находились в состоянии паники.

Источник: AP 2024

Александр рассказал о землетрясении в Бангкоке в своем телеграм-канале. 28 марта он временно находился со своей супругой в Тайланде, чтобы совершить перелет в Китай. Но из-за подземных толчков их рейс отменили. Возвращаясь обратно в отель супружеская пара попала в огромную пробку на дороге.

Воронежец поведал, что в городе был полный хаос, люди находились в состоянии паники, сообщалось о жертвах и разрушенных зданиях. Эвакуация происходила повсюду, особенно из многоэтажных зданий.

Напомним, что в результате сильного землетрясения с магнитудой 7,7 балла, которое произошло в Мьянме 28 марта, погибло более 1000 человек. Последствия толчков ощущались даже в соседних странах, включая Таиланд. В Бангкоке сообщалось о разрушении 30-этажного здания и гибели 10 человек, а также о множестве пропавших без вести.

По предварительным данным, россиян среди жертв нет.