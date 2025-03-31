Житель Воронежа рассказал о землетрясении в Бангкоке

Напомним, что в результате сильного землетрясения с магнитудой 7,7 балла, которое произошло в Мьянме 28 марта, погибло более 1000 человек. Последствия толчков ощущались даже в соседних странах, включая Таиланд. В Бангкоке сообщалось о разрушении 30-этажного здания и гибели 10 человек, а также о множестве пропавших без вести.