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Мошенники стали чаще обманывать волгоградцев через видеозвонки

После общения в Интернете злоумышленники записывают голос и видео жертвы, которые в дальнейшем используют для дипфейков.

Источник: Jonas Leupe/CC0

Обычно аферисты звонят местным жителям под видом курьеров или должностных лиц. Разговор получается коротким, а его содержание кажется безобидным, но злоумышленники получают все необходимые данные.

После записи экрана, голоса и видео собеседника мошенники подделывают изображения с мимикой и жестами, а также голосом, практически неотличимым от оригинала.

Лидер проекта «Содействие развитию общества» Антон Лукаш пояснил, что в дальнейшем аферисты создают «кружок» без звука, на который накладывается сгенерированный голос с просьбами о переводе денег.

Общественник призвал не отвечать на звонки неизвестных по телефону и мессенджерах. Кроме того, из-за интернет-соединения сложно определить, откуда именно был сделан вызов, что затрудняет поиски преступника.