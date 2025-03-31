Мошенники стали чаще обманывать волгоградцев через видеозвонки

Обычно аферисты звонят местным жителям под видом курьеров или должностных лиц. Разговор получается коротким, а его содержание кажется безобидным, но злоумышленники получают все необходимые данные.
После записи экрана, голоса и видео собеседника мошенники подделывают изображения с мимикой и жестами, а также голосом, практически неотличимым от оригинала.
Лидер проекта «Содействие развитию общества» Антон Лукаш пояснил, что в дальнейшем аферисты создают «кружок» без звука, на который накладывается сгенерированный голос с просьбами о переводе денег.
Общественник призвал не отвечать на звонки неизвестных по телефону и мессенджерах. Кроме того, из-за интернет-соединения сложно определить, откуда именно был сделан вызов, что затрудняет поиски преступника.