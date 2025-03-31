В Иркутской области дети сожгли дом, пытаясь поджарить хлеб

Серьезный пожар разгорелся на улице Буденного поселка Залари, где компания из шестерых детей устроила опасный эксперимент с кулинарией в заброшенном доме. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МЧС Иркутской области, дети развели костер на втором этаже, чтобы поджарить хлеб, но вместо еды получили полноценный пожар.
— Уголек от костра пролетел между полами и попал на опилки. Огонь сразу охватил помещение и быстро распространился на кровлю дома. Дети пытались самостоятельно потушить возгорание, но попытки оказались безуспешными, — поделились пожарные.
На помощь пришли очевидцы, которые вызвали пожарных. Восемь специалистов потушили разбушевавшееся на 80 квадратах пламя. К счастью, обошлось без жертв.
Теперь разбираться с юными «поварами» будет комиссия по делам несовершеннолетних.