Из-за чего погиб работник газозаправочной станции в уральском городе?

В Свердловской области вечером 30 марта в результате хлопка на автозаправочной станции в Камышлове погиб мужчина. Обстоятельства трагического инцидента выясняют следователи. Подробности — в материале ural.aif.ru.
Взрыв прогремел на территории автозаправочной станции на улице Северной в Камышлове около 19 часов в воскресенье, 30 марта. По данным СКР, из-за произошедшего хлопка бытового газового баллона произошло частичное разрушение неиспользуемого для производственной деятельности строения.
«Через некоторое время после произошедшего работник автозаправочной станции почувствовал себя плохо, в связи с чем был госпитализирован в местную больницу, где скончался, — рассказали в ведомстве. — По факту случившегося Камышловским межрайонным следственным отделом СК России по Свердловской области проводится процессуальная проверка».
Как отметили в правоохранительных органах, каких-либо телесных повреждений, которые могли бы повлечь смерть мужчины, на его теле не обнаружено. По предварительной информации, смерть 53-летннего работника заправки связана с имевшимся у него заболеванием. Точные причины смерти установят в ходе судебно-медицинской экспертизы.
Личность умершего мужчины установили сотрудники территориального отдела полиции, им оказался 53-летний местный житель, работавший заправщиком.
«По имеющейся информации, каких-либо коммуникаций газового оборудования к строению, в котором произошел хлопок, не было подключено. В указанном помещении, предварительно, хранились использованные газовые баллоны», — рассказал подробности руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.
Следователи проводят проверку как по факту смерти мужчины, так и по факту произошедшего хлопка на территории автозаправочной станции.
Также инцидентом заинтересовались в прокуратуре. В ходе надзорных мероприятий будет дана правовая оценка соблюдению законодательства об охране труда, отметили в региональном ведомстве.