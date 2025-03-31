Из-за чего погиб работник газозаправочной станции в уральском городе?

«Через некоторое время после произошедшего работник автозаправочной станции почувствовал себя плохо, в связи с чем был госпитализирован в местную больницу, где скончался, — рассказали в ведомстве. — По факту случившегося Камышловским межрайонным следственным отделом СК России по Свердловской области проводится процессуальная проверка».