В Петербурге проверили службы курьерской доставки

Во взаимодействии с другими подразделениями ГУ МВД России оперативники экономической полиции проверили более 30 дарксторов (склад, предназначенный исключительно для обработки онлайн-заказов — прим.ред.) трех крупных компаний курьерской доставки. Работа полиции была организована так, чтобы не блокировать деятельность пунктов выдачи товаров. В общей сложности в дарксторах во время проверок было выявлено более 150 курьеров-мигрантов. Каждый третий имел проблемы с миграционным законодательством. Нелегалов доставили в отделы полиции для привлечения к ответственности.