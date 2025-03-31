В Уфе 54-летний водитель «Лады Весты» погиб в аварии с внедорожником

В Уфе на улице Орджоникидзе произошла смертельная авария. Об этом сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.
По данным ведомства, 35-летний молодой человек за рулем Toyota Land Cruiser Prado влетел в попутную «Ладу Весту» под управлением 54-летнего уфимца. Столкновение не пережил водитель отечественного авто, получивший тяжелые травмы.
Оказалось, что виновник ДТП в момент трагедии был пьян, к тому же, он не имел водительских прав.
— Медосвидетельствование показало наличие 0.920 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. По факту ДТП начато разбирательство, — прокомментировали в ГАИ.
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