Подводные дроны обследуют морское дно в акватории Анапы на наличие загрязнений

В акватории Анапы проводятся регулярные обследования морского дна с использованием подводных дронов для выявления возможных загрязнений. Как сообщили в пресс-службе оперативного штаба Краснодарского края, ежедневные проверки выполняются с помощью управляемых аппаратов при благоприятных погодных условиях.
«Дрон способен погружаться на глубину до 100 метров и обследовать территорию в радиусе до 200 метров от оператора, управляющего аппаратом», — рассказали в региональном оперштабе.
Прибрежная акватория разделена на квадраты, которые последовательно и регулярно проверяются. В случае обнаружения подозрительных участков, напоминающих фрагменты мазута, они подвергаются детальному обследованию с помощью дрона.
По данным на 29 марта специалисты не выявили следов мазута на дне моря.
Ранее сообщалось, что на Кубани протестируют технологию очистки песка от мазута с помощью ультразвука.