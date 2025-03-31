Подводные дроны обследуют морское дно в акватории Анапы на наличие загрязнений

В акватории Анапы проводятся регулярные обследования морского дна с использованием подводных дронов для выявления возможных загрязнений. Как сообщили в пресс-службе оперативного штаба Краснодарского края, ежедневные проверки выполняются с помощью управляемых аппаратов при благоприятных погодных условиях.