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Подводные дроны обследуют морское дно в акватории Анапы на наличие загрязнений

Следов мазута на дне моря в районе Анапы не обнаружено.

Источник: оперативный штаб Краснодарского края

В акватории Анапы проводятся регулярные обследования морского дна с использованием подводных дронов для выявления возможных загрязнений. Как сообщили в пресс-службе оперативного штаба Краснодарского края, ежедневные проверки выполняются с помощью управляемых аппаратов при благоприятных погодных условиях.

«Дрон способен погружаться на глубину до 100 метров и обследовать территорию в радиусе до 200 метров от оператора, управляющего аппаратом», — рассказали в региональном оперштабе.

Прибрежная акватория разделена на квадраты, которые последовательно и регулярно проверяются. В случае обнаружения подозрительных участков, напоминающих фрагменты мазута, они подвергаются детальному обследованию с помощью дрона.

По данным на 29 марта специалисты не выявили следов мазута на дне моря.

Ранее сообщалось, что на Кубани протестируют технологию очистки песка от мазута с помощью ультразвука.