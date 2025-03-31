После крупного пожара на полигоне под Самарой загрязнений воздуха не обнаружили

В Самарской области в конце прошлой недели сообщили о крупном пожаре на мусорном полигоне рядом с Преображенкой. Специалисты провели замеры атмосферного воздуха после возгорания, об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.
— Замеры проводили на территории ближайшей жилой застройки. По результатам измерений превышений в атмосферном воздухе не установлено, — указано в сообщении.
Напомним, о возгорании сообщили вечером 28 марта. Площадь пожара превысила 900 квадратных метров. К счастью, обошлось без пострадавших. Специалисты полагают, что пожар мог произойти из-за выброса свалочного газа в период смены погодных условий.