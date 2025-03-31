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В Уфе 40-летнего мужчину вытащили из искореженной машины

Уфимские спасатели деблокировали зажатого в салоне «четырнадцатой» водителя.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе произошла жесткая авария, в которой пострадал 40-летний мужчина. Подробности ДТП сообщили в столичной Госавтоинспекции.

По информации ведомства, вчера, 30 марта, поздним вечером водитель «Фольксваген Поло» ехал по проспекту Октября. Когда мужчина совершал поворот в сторону Трамвайной улицы, он врезался в проезжавшую мимо «четырнадцатую». При столкновении пострадал водитель отечественной легковушки.

От удара авто сильно смяло, что уфимец оказался зажат в салоне. На помощь пришли сотрудники УГЗ, которые смогли деблокировать водителя и передать его медикам.

По факту аварии начато разбирательство.

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