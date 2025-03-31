25 пожаров потушили за сутки в Свердловской области, есть погибший

В Каменске-Уральском на улице Исетская произошел пожар в квартире на втором этаже 4-этажки на площади 30 «квадратов». В результате происшествия пострадал один человек. «Огнеборцами были спасены 7 человек, в том числе 1 ребенок», — сообщили в свердловском МЧС.