25 пожаров потушили за сутки в Свердловской области, есть погибший

Так, накануне в деревне Потаскуева сгорел частный жилом дом на площади 250 квадратных метров. В результате происшествия погиб один человек. Огонь потушили за 30 минут, причину пожара устанавливают пожарные дознаватели.
Еще один частный жилой дом горел в Реже на улице Ольховая. Пожар на площади 116 «квадратов» ликвидировали 13 спасателей на четырех единицах техники.
В поселке Алтынай на улице Ленина сгорел частный жилой дом на площади 200 квадратных метров. С огнем в течение двух часов боролись 13 специалистов на трех спецмашинах.
В Каменске-Уральском на улице Исетская произошел пожар в квартире на втором этаже 4-этажки на площади 30 «квадратов». В результате происшествия пострадал один человек. «Огнеборцами были спасены 7 человек, в том числе 1 ребенок», — сообщили в свердловском МЧС.
В Екатеринбурге в СНТ «Южный» на площади 80 квадратных метров горела частная баня. Пожар потушили за 53 минуты 11 спасателей на трех единицах техники. Причиной пожара стало несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.
В Заречном на улице Кузнецова горела квартира на площади 1 квадратный метр на втором этаже 5-этажки. В результате происшествия пострадал 1 человек, огнеборцы спасли двух человек. Самостоятельно эвакуировались из многоэтажки 15 человек, 4 из них дети.
В Нижнем Тагиле на улице Газетная на площади 20 квадратных метров горело домашнее имущество в квартире на втором этаже 5-этажного жилого дома. В результате происшествия пострадал 1 человек, спасен один человек. Самостоятельно эвакуировались 15 человек, 4 из них дети.
В поселке Троицкий на улице Ленина на площади 10 «квадратов» горела столовая на втором этаже магазина. Из здания были эвакуированы 4 человека. С огнем справились за 15 минут 14 спасателей на трех спецмашинах.