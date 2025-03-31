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Бастрыкин запросил доклад о драке дачников и председателя СНТ в Краснодаре

В краснодарском СНТ «Кубаночка» недавно разразился скандал. Дачники напали на председателя товарищества и избили его. Информация об этом распространилась в Сети. Полиция организовала ее проверку.

Источник: РИА "Новости"

Известно, что на протяжении долгого времени к трансформаторной подстанции СНТ были подключены местные коммерческие организации, не осуществляющие обязательных взносов. В связи с этим платежи жителей товарищества за электричество стали увеличиваться.

В текущем месяце граждане обратились по данному вопросу к председателю СНТ и попытались проверить приборы учета в здании правления. Но мужчина стал им препятствовать, в ходе драки он распылил в сторону обратившихся газовый баллончик.

СУ СК России по Краснодарскому краю проводится процессуальная проверка. Председатель центрального аппарата ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Андрею Маслову представить доклад о ходе и результатах процессуальной надзорных мероприятий.