Пропавший в Литве бронетранспортер военных США вытащили из болота

«В 4:30 операция была завершена, бронемашину вытащили с помощью двух таких же машин и бульдозера», — сказала Шакалене.
Ранее стало известно, что бронетранспортер находился под четырьмя метрами воды и двумя метрами грунта.
Сообщение о пропаже четырех американских солдат и одной гусеничной машины M88 Hercules появилось 25 марта. Они пропали во время учений на полигоне недалеко от границы с Белоруссией. После этого литовские и американские военные начали строить дамбу на месте пропажи.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте изначально заявил о гибели четверых солдат, однако в литовских вооруженных силах тогда заявили об отсутствии каких-либо доказательств, подтверждающих их гибель. Пресс-секретарь альянса Эллисон Харт после этого принесла извинения за преждевременное заявление.