В Самаре суд решит вопрос с продлением ареста обвиняемой в убийстве экс-мэра

Екатерина Тархова была арестована 5 февраля по подозрению в убийстве двух лиц. Уголовное дело было возбуждено по заявлению друга семьи экс-мэра Самары после того, как бывший чиновник с супругой перестали выходить на связь и пропали без вести. Их тела до сих пор не найдены.