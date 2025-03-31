В мэрии Омска опровергли сообщения СМИ о разбитом участке Сыропятского тракта

В мэрии Омска опровергли сообщения СМИ о якобы разбитой дороге на Сыропятском тракте.
26 марта специальная выездная комиссия, в которую вошли специалисты департамента строительства и Управления капитального строительства администрации Омска проверила участок дороги. Было подтверждено, что отремонтированный участок дороги (начинающийся в 850 метрах северо-восточнее «Бауцентра» при движении из города) находится в отличном состоянии. На нем отсутствуют провалы, трещины и другие дефекты дорожного полотна. Скопления воды также не обнаружены.
Неровности дорожного покрытия, выявленные на участке ближе к городу, в районе ООТ «Пансионат», действительно присутствуют. Этот участок пока еще не реконструировался и будет отремонтирован на втором этапе реализации проекта. По предварительным данным, поврежденные сети, которые и вызвали дефекты полотна расположены на частном земельном участке (кадастровый номер 55:20:030201:3222), который принадлежит ТЭЦ-5.