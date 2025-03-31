В Челябинской области 14-летняя девочка на квадроцикле сбила 16-летнего пешехода

Квадроцикл задержан и помещен на спецстоянку. На одного из родителей девочки составлен протокол по части 3 сатьи 12.7 КоАП РФ (передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему такого права). Ответственность — штраф в размере 30 тыс. рублей.