Мужчина из Ленобласти выстрелил в соседскую собаку из-за съеденных кур

Ранее в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти рассказывали про другого мужчину, который выстрелил из охотничьего ружья в соседа по парадной в Выборге. Выяснилось, что таким способом выяснить отношения решил 48-летний сторож, правда, до этого он выпил алкоголя. Теперь стрелок стал фигурантом уголовного дела по аналогичной статье. К слову, его оппонент не пострадал.