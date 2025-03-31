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Мужчина из Ленобласти выстрелил в соседскую собаку из-за съеденных кур

Жителя 47-го региона задержали за стрельбу в сторону чужого домашнего питомца.

Источник: Комсомольская правда

Накануне, 30 марта, в полицию позвонила взволнованная 42-летняя жительница дома 3 микрорайона Пороги в Ленобласти. Она заявила, что сосед стрелял в сторону ее собаки. На место тут же приехали правоохранители. О подробностях инцидента сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

— Стрелок промахнулся, поэтому домашний питомец не пострадал. Прибывшему на место наряду полиции он объяснил свой агрессивный поступок тем, что пес якобы залез в его курятник и съел двух куриц, — рассказали в ведомстве.

Тем не менее в отношении вооруженного мужчины возбудили уголовное дело по второй части статьи 213 УК РФ («Хулиганство»). Подозреваемого поместили в изолятор.

Ранее в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти рассказывали про другого мужчину, который выстрелил из охотничьего ружья в соседа по парадной в Выборге. Выяснилось, что таким способом выяснить отношения решил 48-летний сторож, правда, до этого он выпил алкоголя. Теперь стрелок стал фигурантом уголовного дела по аналогичной статье. К слову, его оппонент не пострадал.