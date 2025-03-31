В Москве задержали курьера мошенников, забравшего у женщины 32 млн рублей

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали курьера, который по поручению мошенников забрал у 64-летней пенсионерки 32 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-службы столичного главка полиции Владимир Васенин.
По его словам, с 64-летней москвичкой связался неизвестный и представился работником госслужбы. Он сообщил, что ее персональные данные попали в руки мошенников, которые уже начали использовать их для финансирования противоправной деятельности. В целях защиты своего имущества пенсионерке было рекомендовано передать курьеру имеющиеся наличные деньги.
Женщина, введенная в заблуждение, следуя указаниям звонившего, в течение нескольких часов передала деньги троим неизвестным. Каждый из них при встрече называл заранее оговоренное кодовое слово и, забирая посылку с деньгами, передавал ей лист с информацией о контроле за финансовыми транзакциями.
Позже потерпевшая поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию. Сумма материального ущерба составила 32 млн рублей. В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий, при помощи городской системы видеонаблюдения сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Люблино установили личность одного из курьеров. Им оказался 23-летний житель Московской области, — сказала Васенин. Он добавил, что полученные от женщины деньги злоумышленник передал соучастнику.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). «В настоящее время злоумышленнику предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — добавил начальник пресс-службы. Задержанному грозит до 10 лет колонии.