В Москве задержали курьера мошенников, забравшего у женщины 32 млн рублей

По его словам, с 64-летней москвичкой связался неизвестный и представился работником госслужбы. Он сообщил, что ее персональные данные попали в руки мошенников, которые уже начали использовать их для финансирования противоправной деятельности. В целях защиты своего имущества пенсионерке было рекомендовано передать курьеру имеющиеся наличные деньги.