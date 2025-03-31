Более 300 человек спасли сотрудники столичной санитарной авиации в 2024 году

Московская санитарная авиация продолжает демонстрировать высокую эффективность в оказании экстренной медицинской помощи. В 2024 году авиамедицинские бригады Московского территориального научно-практического центра медицины катастроф совместно с пилотами Московского авиационного центра эвакуировали 319 пациентов, в том числе 43 ребенка. Об этом сообщила Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.
«В условиях мегаполиса каждая минута на счету, когда речь идет о спасении жизни. Санитарная авиация Москвы — это высокотехнологичное звено нашей системы здравоохранения, позволяющее в кратчайшие сроки доставить пациентов для оказания экстренной помощи в профильные стационары. В 2024 году наши специалисты провели 319 сложнейших медицинских эвакуаций, включая 43 случая с детьми. Это стало возможным благодаря слаженной работе авиамедицинских бригад, современному оборудованию и уникальной инфраструктуре столицы. Московские санитарные вертолеты оснащены по последнему слову техники. Более того, у них есть уникальная особенность — диэлектрический пол, позволяющий проводить дефибрилляцию прямо во время полета. Среди всех регионов, где применяется санитарная авиация, эта возможность реализована только в столице», — отметила Анастасия Ракова.
Санитарные вертолеты столицы чаще всего вылетают на места аварий, пожаров и других происшествий, где необходимо быстрее доставить пострадавших в медицинское учреждение. Особенно востребована авиамедицина при сложной транспортной доступности или в тех случаях, когда нужна срочная госпитализация пациентов из отдаленных районов.
На борту каждого воздушного судна Московского авиационного центра есть аппарат искусственной вентиляции легких экспертного класса, многофункциональные мониторы, портативные УЗИ-аппараты, автоматические системы для сердечно-легочной реанимации, специализированные кувезы для новорожденных и другое медицинское оборудование.
Московскому авиационному центру передали 29 специализированных посадочных площадок, включая семь полностью оборудованных при городских больницах. Часть из них расположена непосредственно на крышах учреждений, что позволяет максимально быстро доставлять больного в реанимацию или операционную, специальную зону на Московской кольцевой автомобильной дороге и на 21 площадку в Троицком и Новомосковском округах. Среднее время прибытия к месту вызова составляет всего 10−15 минут, что критически важно для спасения жизни пострадавших.
Работа в авиамедицинских бригадах требует особой подготовки. Все специалисты проходят дополнительное обучение по специальной программе «Санитарно-авиационная эвакуация». Она включает изучение особенностей авиационной медицины, освоение техники безопасности при работе на борту, психологическую подготовку и тренировку действий в экстремальных ситуациях.
Как отмечают в Московском территориальном научно-практическом центре медицины катастроф, врач и фельдшер в воздухе должны понимать друг друга без слов, поскольку у них нет возможности остановиться и попросить помощи у коллег. Это требует высочайшего профессионализма и исключительной стрессоустойчивости. Поэтому важнейшим критерием при наборе сотрудников остаются психологические особенности личности.