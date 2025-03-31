Более 300 человек спасли сотрудники столичной санитарной авиации в 2024 году

«В условиях мегаполиса каждая минута на счету, когда речь идет о спасении жизни. Санитарная авиация Москвы — это высокотехнологичное звено нашей системы здравоохранения, позволяющее в кратчайшие сроки доставить пациентов для оказания экстренной помощи в профильные стационары. В 2024 году наши специалисты провели 319 сложнейших медицинских эвакуаций, включая 43 случая с детьми. Это стало возможным благодаря слаженной работе авиамедицинских бригад, современному оборудованию и уникальной инфраструктуре столицы. Московские санитарные вертолеты оснащены по последнему слову техники. Более того, у них есть уникальная особенность — диэлектрический пол, позволяющий проводить дефибрилляцию прямо во время полета. Среди всех регионов, где применяется санитарная авиация, эта возможность реализована только в столице», — отметила Анастасия Ракова.