В Красноярске Ярославу Малиновскому утвердили обвинение в вымогательстве

Прокуратура Красноярского края утвердила обвинение в вымогательстве криминальному авторитету Ярославу Малиновскому, а также двум членам его банды. По версии надзорного ведомства, в 2013 году в региональном центре местный бизнесмен открыл несколько ломбардов и вышел на «стабильно неплохой доход».
Спустя некоторое время, узнав об успехах знакомого, Малиновский начал заниматься аналогичным бизнесом. Позже он решил избавиться от конкурента и забрать его «дело» себе.
В 2018 году владелец ломбардов в кафе на улице Молокова встретился с участниками преступного сообщества, в том числе и с самим Малиновским. С предпринимателя начали требовать пять миллионов рублей — якобы именно такую сумму главарь группировки потерял из-за «процветания бизнеса».
— Получив отказ, сообщники жестоко избили коммерсанта на глазах других посетителей кафе, — добавили в прокуратуре.
Сотрудники правоохранительных органов нашли всех участников преступления, двое из них находятся в международном розыске (в том числе и лидер банды). Вину сообщники отрицают.
Напомним, «малиновские» кошмарили красноярцев с 2019 по 2023 годы. На их счету, к примеру, хулиганское нападение на офис на улице Вокзальной, групповое разбойное нападение на бизнесмена, у которого бандиты отобрали миллион рублей, а также несколько поджогов автомобилей.
Ярослав Малиновский был единоличным главарем группировки: распоряжения подчиненным он отдавал через доверенных лиц, а те, в свою очередь, через мессенджеры сообщали подельникам об общем сборе и подготовке к очередному разбою.