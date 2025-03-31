В Красноярске Ярославу Малиновскому утвердили обвинение в вымогательстве

В 2018 году владелец ломбардов в кафе на улице Молокова встретился с участниками преступного сообщества, в том числе и с самим Малиновским. С предпринимателя начали требовать пять миллионов рублей — якобы именно такую сумму главарь группировки потерял из-за «процветания бизнеса».