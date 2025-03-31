Подростки жестоко избили пенсионера в Темиртау

Позже видео распространилось в Сети и вызвало бурю возмущения казахстанцев.
Подозреваемых в нападении на 67-летнего мужчины уже задержали.
Департамент полиции Карагандинской области проводит расследование по данному факту.
Как сообщается, об этом случае в полиции узнали ещё до появления видео в Казнете.
Все виновные, в том числе несовершеннолетние, установлены, задержаны и водворены в изолятор временного содержания. Законных представителей несовершеннолетних привлекут к ответственности за ненадлежащее воспитание. Всех подростков поставили на профилактический учет.