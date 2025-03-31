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Подростки жестоко избили пенсионера в Темиртау

В Темиртау подростки избили пенсионера и сняли нападение на видео, передаёт BaigeNews.kz.

Источник: pixabay.com

Позже видео распространилось в Сети и вызвало бурю возмущения казахстанцев.

Подозреваемых в нападении на 67-летнего мужчины уже задержали.

Департамент полиции Карагандинской области проводит расследование по данному факту.

Как сообщается, об этом случае в полиции узнали ещё до появления видео в Казнете.

Все виновные, в том числе несовершеннолетние, установлены, задержаны и водворены в изолятор временного содержания. Законных представителей несовершеннолетних привлекут к ответственности за ненадлежащее воспитание. Всех подростков поставили на профилактический учет.

говорится в сообщении