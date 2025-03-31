Свердловчанке вынесли приговор за гибель сына при пожаре

Талицкий районный суд 31 марта вынес приговор 39-летней уроженке Талицкого района за причинение по неосторожности смерти своему малолетнему сыну. Двухлетний мальчик погиб при пожаре, который случился 10 декабря 2024 года в доме в деревне Хомутинина. Женщина затопила печь и оставила открытой дверцу, а также дрова на предтопочном листе. Она уложила ребенка спать и оставила одного, выйдя из дома во двор, где занималась хозяйственными делами не менее 15 минут.
«В результате незакрытия дверцы печи произошло возгорание находившегося напротив дивана и быстрое распространение огня на стены и потолок с последующим возгоранием всего дома, с интенсивным выделением продуктов горения, повлекшее по неосторожности гибель малолетнего ребенка», — рассказали в прокуратуре Свердловской области.
Свердловчанка признала свою вину. Суд назначил ей наказание в виде 10 месяцев ограничения свободы, а также запретил выезжать за пределы территории муниципального образования «Талицкий городской округ».