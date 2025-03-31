Свердловчанке вынесли приговор за гибель сына при пожаре

Талицкий районный суд 31 марта вынес приговор 39-летней уроженке Талицкого района за причинение по неосторожности смерти своему малолетнему сыну. Двухлетний мальчик погиб при пожаре, который случился 10 декабря 2024 года в доме в деревне Хомутинина. Женщина затопила печь и оставила открытой дверцу, а также дрова на предтопочном листе. Она уложила ребенка спать и оставила одного, выйдя из дома во двор, где занималась хозяйственными делами не менее 15 минут.