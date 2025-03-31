Три человека провалились под лед и утонули в Ленобласти за минувшие выходные

Во Всеволожском районе в карьере Танковый под лед ушли и утонули сразу два человека. Их тела доставали сотрудники ПСО города Приозерска. Тело еще одного погибшего обнаружили на озере Глубокое. Погибшего достали из воды и передали полиции специалисты ПСО Новая Ладога.