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Мазут с камней в районе Центрального пляжа Анапы убирают горячей водой и паром

Специалисты МЧС России убирают мазут с камней в районе Центрального пляжа Анапы и морского порта. Работы проходят в два этапа.

Источник: оперативный штаб Краснодарского края

На первом этапе прилипшие к камням нефтепродукты собирают вручную и при помощи лопат. На втором этапе валуны промывают горячей водой и паром с помощью мойки высокого давления.

Сейчас на месте работает 20 человек. В дальнейшем, как сообщает Оперативный штаб Краснодарского края, к работам привлекут дополнительную технику, а также спецоборудование, чтобы разогревать воду до 100−120°C. Специалисты заверили, что это значительно ускорит процесс отмывки.

Чтобы отмытый с камней мазут не попал в море, вдоль берега растянули боновые заграждения и насыпали в воду биосорбент.