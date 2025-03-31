Мазут с камней в районе Центрального пляжа Анапы убирают горячей водой и паром

На первом этапе прилипшие к камням нефтепродукты собирают вручную и при помощи лопат. На втором этапе валуны промывают горячей водой и паром с помощью мойки высокого давления.
Сейчас на месте работает 20 человек. В дальнейшем, как сообщает Оперативный штаб Краснодарского края, к работам привлекут дополнительную технику, а также спецоборудование, чтобы разогревать воду до 100−120°C. Специалисты заверили, что это значительно ускорит процесс отмывки.
Чтобы отмытый с камней мазут не попал в море, вдоль берега растянули боновые заграждения и насыпали в воду биосорбент.