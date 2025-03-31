Утонувшую в болоте в Литве американскую БРЭМ, отбуксировали на сушу

ВИЛЬНЮС, 31 марта. /ТАСС/. Бронированная ремонтно-эвакуационная машина (БРЭМ) M88 Hercules контингента армии США, потерпевшая аварию в районе центрального полигона армии Литвы в Пабраде, отбуксирована из болота на сушу. Об этом в эфире национального радио LRT сообщила министр обороны балтийской республики Довиле Шакалене.
«После того как в ночь на понедельник удалось зацепить второй трос, началась буксировка М88. Она продолжалась четыре с половиной часа», — сказала глава ведомства.
70-тонная машина находилась под 4 метрами воды и под 2 метрами илистого грунта. В настоящее время она на суше. На месте работают литовская военная полиция и американские следователи. Никаких других подробностей пока не сообщается. «Просим терпения и понимания. Когда мы получим от следствия больше информации, ознакомим с нею общественность», — отметила Шакалене.
Во вторник вечером после учений четверо американских военнослужащих выехали на гусеничной машине и пропали. В среду после продолжительных поисково-спасательных мероприятий с участием вертолетов М88 обнаружили в водоеме среди болот, полностью ушедшей в илистый грунт. Внутри может находиться погибший экипаж.