Утонувшую в болоте в Литве американскую БРЭМ, отбуксировали на сушу

70-тонная машина находилась под 4 метрами воды и под 2 метрами илистого грунта. В настоящее время она на суше. На месте работают литовская военная полиция и американские следователи. Никаких других подробностей пока не сообщается. «Просим терпения и понимания. Когда мы получим от следствия больше информации, ознакомим с нею общественность», — отметила Шакалене.